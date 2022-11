Zigarette steckt beinahe Wohnung in Brand

Ein Nachbar entdeckt Sonntagnacht starken Rauch aus einer Wohnung in Augsburg. Die Feuerwehr rettet den schlafenden Bewohner.

Beinahe hätte eine weggeworfene Zigarette eine Wohnung in der Bahnhofstraße in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner am Sonntag gegen 2.30 Uhr Rauch aus einer Nachbarwohnung kommen sehen und die Polizei gerufen. Da niemand auf Klingeln und Klopfen der Polizeistreife reagierte, verschaffte sich die Berufsfeuerwehr Augsburg gewaltsam Zugang zur betroffenen Wohnung.

Der schlafende Bewohner kann unverletzt gerettet werden

Der 51-jährige Bewohner konnte schlafend aufgefunden und ins Freie gebracht werden. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Der Brand wurde sehr schnell gelöscht. Als Brandursache konnte eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe ausgemacht werden. Seitens der Polizei wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Stadt Augsburg gestellt. (att)