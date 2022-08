Augsburg

17:21 Uhr

Zigarettenautomat in Firnhaberau aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

An einem Zigarettenautomaten in Augsburg-Firnhaberau wenden Unbekannte Gewalt an. Die Höhe des Beuteschadens ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt.

Im Bereich Dr.-Schmelzing- und Albrecht-Dürer-Straße ist ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall vermutlich im Zeitraum zwischen Sonntag, 7. August, 0 Uhr, und vergangenem Montag, 14 Uhr. Wie hoch der Beuteschaden liegt, ist demnach noch unklar. Polizei Augsburg ermittelt wegen aufgebrochenem Zigarettenautomat Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Ost telefonisch unter 0821/323-2310 entgegen. (kmax)

Themen folgen