Augsburg

16:46 Uhr

Zoff zwischen Lokführer und Stellwerk: Go-Ahead-Zug bleibt unterwegs stehen

Ein Zug von Go-Ahead (hier ein Symbolbild) stand am Montag eineinhalb Stunden auf freier Strecke bei Mering, weil es Unklarheiten zur Weiterfahrt zwischen Stellwerk und Lokführer gab.

Plus 600 Fahrgäste eines Zugs müssen eineinhalb Stunden bei Mering ausharren. Notfallmanager müssen die Situation lösen. Eine Passagierin erleidet eine Panikattacke.

Von Stefan Krog, Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Ein Pendlerzug aus München nach Augsburg hat am Montagnachmittag ungefähr eineinhalb Stunden auf freier Strecke kurz vor Mering (Kreis Aichach-Friedberg) gestanden, nachdem der Triebfahrzeugführer von Go-Ahead und der Fahrdienstleiter der DB Netz Meinungsverschiedenheiten zum Vorgehen nach einem Stopp hatten. Dies sorgte letztlich dafür, dass der Zug nicht weiterfuhr. Die Situation ließ sich am Schluss nur lösen, indem Notfallmanager von Go-Ahead und DB Netz zum Zug eilten und die Situation dort klärten. Auch die Bundespolizei kam zur Bahnstrecke, nachdem mehrere Fahrgäste aus dem mit 600 Personen besetzten Zug den Notruf wählten. Eine Passagierin erlitt eine Panikattacke und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Go-Ahead und DB erklärten, dass der Vorfall aktuell untersucht werde.

Das Drama begann offenbar kurz vor 16 Uhr, nachdem der mit nach Hause fahrenden München-Pendlern gut besetzte Zug aus noch ungeklärter Ursache auf freier Strecke hielt. Wie Fahrgäste berichten, meldete sich der Lokführer über Lautsprecher mit der Ansage, dass es "Diskussionen zum Betriebsablauf" gebe. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei macht der Lokführer geltend, laut Dienstanweisung ein bestimmtes Kommando des Stellwerks zu benötigen, um nach einem Halt auf freier Strecke weiterfahren zu können. Dem Fahrdienstleiter sei dieser Befehl aber in dieser Situation nicht bekannt gewesen, darum habe er ihn auch nicht gegeben, so die Bundespolizei. Daraufhin sah der Lokführer sich nicht in der Lage, den Zug weiterzufahren, und blieb stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen