Zu fünft im Auto: Verstoß gegen Corona-Regeln könnte teuer werden

Anfang Januar hatte die Polizei in Augsburg fünf befreundete Männer in einem BMW kontrolliert. Einer war nicht geimpft - das hat wohl Konsequenzen.

Der Vorfall spielte sich Anfang Januar ab: Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stoppte die Polizei ein Fahrzeug in Oberhausen. Es war in der Früh gegen 1 Uhr. Fünf Männer, die sich kannten, saßen im BMW. Die Polizisten kontrollierten die Männer auch wegen ihres Impfstatus. Hintergrund war, dass die Männer aus fünf unterschiedlichen Haushalten stammen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass ein Beteiligter nicht geimpft ist. Dem Quintett drohte deshalb eine Anzeige. Zu entscheiden hat darüber die Stadt Augsburg. Es könnten bis 250 Euro pro Person fällig werden. In der Summe wäre es somit 1250 Euro - eine sehr teure nächtliche Autofahrt.

Bei der Stadt Augsburg liegt die Anzeige noch nicht vor

Drei Wochen sind seit der Verkehrskontrolle vergangen, deren Ergebnis die Polizei in ihrem Pressebericht veröffentlichte. Der Fall lieferte Schlagzeilen. Auf Nachfrage unserer Redaktion informiert der zuständige Gesundheitsreferent Reiner Erben, dass noch keine Entscheidung getroffen sei. "Der Bußgeldstelle im Gesundheitsamt der Stadt liegt die konkrete Anzeige zum Fall noch nicht vor", sagte er am Mittwoch. Sobald sie eintreffe, werde sie entsprechend bearbeitet.

Wer sich mit Corona-Regeln nicht exakt auskennt, mag sich fragen, was den Männern vorgeworfen wird. Bei der Polizei hieß es Anfang Januar: "Private Zusammenkünfte im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken, an denen ungeimpfte oder nicht genesene Personen teilnehmen, sind nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands." Im BMW saßen fünf Männer, von denen einer nicht geimpft war. Daher liege ein Verstoß vor. Wären alle fünf geimpft gewesen, hätte es keine Anzeige gegeben.

Der Verstoß gegen die Corona-Regeln könnte 250 Euro pro Person kosten

Der Regelbußgeldsatz liegt für den Verstoß bei 250 Euro, informiert Erben. Ob die Männer zahlen müssen, sei jedoch offen. "Wie hoch das Bußgeld letztlich ausfällt und ob es zu einer Ahndung kommt, lässt sich erst unter Berücksichtigung aller Tatumstände klären, wenn die Anzeige vorliegt", so Erben weiter.