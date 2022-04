Zu fünft im Auto: Verstoß gegen Corona-Regeln könnte teuer werden

Bei der Stadt Augsburg läuft ein Bußgeldverfahren gegen ein Quintett. Ein Mann war nicht geimpft, als das Fahrzeug von der Polizei im Januar kontrolliert wurde.

Das Delikt spielte sich Anfang Januar ab und sorgte für Schlagzeilen: Bei einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei ein Fahrzeug im Stadtteil Oberhausen. Es war in der Früh gegen 1 Uhr. Fünf Männer, die sich kannten, saßen im BMW. Die Polizisten kontrollierten auch den Impfstatus. Hintergrund war, dass die Männer aus fünf Haushalten stammten. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass ein Beteiligter nicht geimpft war. Das Quintett wurde angezeigt. Darüber zu entscheiden hat die Stadt. Es könnten bis zu 250 Euro pro Person fällig werden, in der Summe also 1250 Euro - eine teure nächtliche Autofahrt.

Verstoß gegen Corona-Regeln: So ist der Stand im laufenden Verfahren

Drei Monate sind seit der Verkehrskontrolle vergangen. Auf Nachfrage unserer Redaktion informiert Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne), dass noch keine Entscheidung getroffen sei: "Das Bußgeldverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Konkret wurde gegen die Beschuldigten ein Bußgeldverfahren eröffnet und die entsprechenden Bescheide erstellt." Das Ergebnis des Verfahrens sei offen. Die Männer könnten Einspruch einlegen.

Hintergrund der Anzeige ist, dass private Zusammenkünfte, an denen ungeimpfte oder nicht genesene Personen teilnehmen, nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands gestattet sind. So lauteten die Corona-Regelungen im Januar. Weil im BMW fünf Männer saßen, lag ein Verstoß vor.