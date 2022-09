Augsburg

vor 9 Min.

Zu hohes Risiko: Das Turamichele kämpft ohne Blumenschmuck

Plus Der Auftritt beim Figurenspiel wirkt karg. Warum die Stadt Augsburg in diesem Jahr auf die vielen Blumen am Perlachturm verzichtet.

Von Michael Hörmann

Für das Turamichele gibt es kein schlechtes Wetter. Er nimmt an diesem Wochenende in Augsburg den Kampf gegen das Böse auf. Zu sehen ist das Schauspiel am Perlachturm. Aber keine Angst: Es ist lediglich ein symbolischer Kampf. Das Turamichele ist ein mechanisches Figurenspiel. Der heilige Michael bezwingt den Teufel. Turamichele sticht dabei mit einer Lanze auf das Ungeheuer ein. Am Samstag pünktlich um 10 Uhr ging es los. Wegen des nasskalten Wetters waren vergleichsweise wenige Menschen gekommen. Diejenigen, die da waren, hatten dennoch ihr Vergnügen. In erster Linie sind es Kinder. Um den Sieg gegen das Böse zu feiern, lassen sie Luftballons steigen. Vieles ist vertraut, doch der große Blumenschmuck fehlt. Warum?

