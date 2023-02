Zu intensiv gefeiert: Mann verbringt Geburtstag in Polizeiarrest

Ein 43-Jähriger hat seinen Geburtstag in einer Kneipe in der Augsburger Jakoberstraße gefeiert. Die "Party" nahm für ihn ein bitteres Ende.

"Anzeige statt Happy Birthday" - so betitelt die Polizei einen Vorfall, der sich am Montag gegen 18.15 Uhr in der Augsburger Jakobervorstadt abgespielt hat. Ein 43-Jähriger hatte seinen Geburtstag in einer Kneipe in der Jakoberstraße gefeiert und dabei offenbar viel zu tief ins Glas geschaut. Als er mit einem Taxi heimfahren wollte, wollte der Taxifahrer laut Polizei den volltrunkenen Fahrgast nicht mitnehmen. Die Wirtin der Bar verständigte daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, lag der Gast stark alkoholisiert in der Bar und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Außer einer Alkoholisierung von knapp 2,5 Promille war ansonsten kein medizinisches Einschreiten erforderlich, heißt es. Der Mann konnte weder seinen Namen noch seine Anschrift nennen und führte auch sonst keine Ausweispapiere mit sich.

Geburtstagskind beleidigt in Augsburg Polizisten und wird gefesselt

An Schimpfwörter und Beleidigungen hingegen schien er sich noch sehr wohl zu erinnern, damit soll er nämlich die Polizeibeamten bedacht haben. Als er dann noch um sich schlug, wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. Die Nacht über durfte das Geburtstagskind im Polizeiarrest ausnüchtern.

Auch wenn der Mann Geburtstag hatte, wird er sich nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung verantworten müssen. (ina)