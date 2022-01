Augsburg

vor 16 Min.

Zwischenfälle bei Demo in Augsburg - zu lascher Kurs bei "Spaziergängen"?

In der Augsburger Innenstadt haben am Montagabend laut Polizei 1500 bis 2000 Personen bei einem Protestzug gegen Corona-Maßnahmen teilgenommen.

Plus Oberbürgermeisterin Eva Weber reagiert auf Kritik am Verlauf der jüngsten Corona-Protestmärsche in Augsburg. Bei einer Demo am Montag kommt es zu mehreren Zwischenfällen.

Die politische Debatte um die sogenannten Corona-Spaziergänge in Augsburg geht weiter. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) verteidigt den Kurs der Stadt, die "Spaziergänge" - anders als etwa in München - bisher nicht zu verbieten. Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut und Verbote entsprechend schwierig, sagte Weber unserer Redaktion. Ein Freibrief für die Teilnehmer der Anti-Corona-Proteste sei das aber nicht. Sollten etwa Verstöße gegen Corona-Regeln überhand nehmen, seien auch strengere Maßnahmen möglich - die Stadt könnte dann "Spaziergänge" untersagen und nur noch Kundgebungen an festen Orten zulassen. Von der Opposition im Stadtrat gibt es dagegen Kritik - und die Forderung, die Regeln konsequenter durchzusetzen. Florian Freund, Chef der Sozialfraktion aus SPD und Linkspartei, fürchtet ansonsten eine Art "Protest-Tourismus" nach Augsburg.

