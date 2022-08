"Zu uns können alle kommen": Die "blauen Engel" vom Bahngleis 1

Seit mehr als 100 Jahren gibt es in Augsburg die Bahnhofsmission. Weil immer mehr Bedürftige kommen, sind sowohl Spenden als auch neue ehrenamtliche Kräfte gefragt.

Der Augsburger Hauptbahnhof gleicht vor allem tagsüber einem Bienenstock. Unaufhörlich schwärmen die Passagiere nach drinnen auf die Bahnsteige, um ihren Zug zu erreichen, auch der Strom der Angekommenen nach draußen ebbt nie ab. Die Frauen und Männer, die vor dem Fenster des Flachbaus an Gleis 1 anstehen, sind nur zu einem Teil Reisende. Viele treibt die blanke Not zu der Einrichtung mit dem Namen Bahnhofsmission. Dank eines neuen jährlichen 30.000 Euro-Zuschusses konnten die Augsburger Caritas und Diakonie mehr hauptamtliches Personal einstellen und die Öffnungszeiten ausweiten. Gerade rechtzeitig: Im Frühjahr bescherten dem Team Geflüchtete aus der Ukraine einen sehr starken Zulauf. Jetzt klopfen vor allem Menschen aus dem Raum Augsburg an, die ohnehin wenig haben und denen die gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise besonders weh tun.

Bei der Bahnhofsmission gibt es Essen und Kaffee für Bedürftige

Menschen wie der 44-jährige Frührentner, der von Mitarbeiterin Mariam Esho ein Sandwich und eine Breze bekommt. Ab und zu gehe er zur Bahnhofsmission, erzählt der Mann mit dem Käppi. "Ich bin gerade wieder blank." Der gepflegte ältere Herr mit der runden Brille ein Stück weiter hinten in der Schlange ist weniger auskunftsfreudig. Die Leute hier seien alle sehr freundlich, sagt er. Kurz darauf packt der Rentner die erhaltene Brotzeit rasch in seinen Rucksack und erweckt dabei den Eindruck, als würde er sich seiner Bedürftigkeit schämen.

Das hauptamtliche Team der Bahnhofsmission (hinten von l.): Wolfgang Schaffner, Sabine Ortloff und Christian Müller und (vorne von l.): Lidya Toma Isa, Mariam Esho und Anna Wirth. Foto: Bahnhofsmission

Die Schicksale der "Stammkunden" machen Barbara Rubarth auch nach sieben Jahren ehrenamtlichen Engagements noch betroffen. "Das tut weh, aber man darf es nicht zeigen", sagt die 63-Jährige. Aufmerksam geworden ist die gebürtige Brasilianerin auf die Bahnhofsmission während ihrer Zeit als München-Pendlerin. Irgendwann habe sie dann gefragt, ob sie mithelfen könne. "Ich habe mein Herz an diese Arbeit verloren." Stolz trägt sie als Dienstkleidung die leuchtendblauen Polohemden und Jacken, die den Haupt- und Ehrenamtlichen die Bezeichnung "blaue Engel" bescheren.

Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Bahnhofsmission bereits in Augsburg. Damals wie heute ist sie eine Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe benötigen. Die Bahn, die die Räume kostenlos zur Verfügung stellt, hat dabei natürlich vor allem die Reisenden im Blick. Und so unterstützen die "blauen Engel" Kinder beim Umsteigen oder ältere und gehandicapte Menschen auf dem Weg vom und zum Zug. Es sei so schwierig für Senioren, von diesem nicht barrierefreien Bahnhof zu verreisen, erfahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue.

Die Bahnhofsmission Augsburg wünscht sich moderne und größere Räume

Sie hoffen, dass der aktuelle Umbau des Hauptbahnhofs die Situation für die Passagiere verbessert. Auch die Bahnhofsmission selbst wünscht sich nach der personellen Aufstockung und den längeren Öffnungszeiten noch zeitgemäße Räume. "Wir haben uns für einen Zuschuss bei der Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern beworben, um unsere Räume modernisieren und auch einen barrierefreien Zugang schaffen zu können", sagt Christian Müller. Der Diakonie-Mitarbeiter teilt sich zusammen mit Anna Wirth von der Caritas die Leitung der Bahnhofsmission. Ein weiterer Wunsch wären großzügigere Räume. Konnten sich früher Besucherinnen und Besucher auch drinnen mal aufwärmen, ist diese Möglichkeit seit der Corona-Pandemie aus Gründen des Infektionsschutzes passé.

Dass Robert Kern als städtischer Teamleiter für Wohnen und Unterbringung engen Kontakt zu den Haupt- und Ehrenamtlichen auf Bahnsteig 1 hält, verwundert nicht. Da immer wieder obdachlose Menschen hier vorbeikämen, sei die Bahnhofsmission Teil der Wohnungslosenhilfe in Augsburg. Bei Bedarf würden diese in Unterkünfte vermittelt. Oft stelle sich im Rahmen eines Beratungsgesprächs heraus, dass die Klienten einen weiteren Hilfebedarf hätten. Für Kern sind die evangelische Diakonie und die katholische Caritas daher "wichtige Partner, weil sie die Themen in ihre Verbände tragen".

Augsburger Bahnhofsmission sucht weitere Ehrenamtliche

Wichtige Partner für die Bahnhofsmission sind neben der Augsburger Tafel die vor Ort ansässigen Einzelhändler wie die Bäckereien Yormas und Balletshofer, von denen die süßen und deftigen Backwaren stammen. Laut Müller sind darüber hinaus Geld- und Warenspenden willkommen, beispielsweise Kaffee und Teebeutel. Auch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für eine der elf Schichten seien gefragt. "Sie werden geschult, auch bei der Bahnhofsmission in anderen Städten", sagt Müller. Die Frage, was Interessierte neben ein paar Stunden Zeit und Lebenserfahrung mitbringen sollten, beantwortet Barbara Rubarth. "Man muss offen sein und den anderen als gleichwertig anschauen." "Zu uns können alle kommen", ergänzt Mariam Esho. "Wir fragen nicht, woher jemand kommt und welche Religion er hat." Für nähere Ausführungen hat die Theologin, die aus dem Irak stammt, keine Zeit mehr. Schließlich wartet schon wieder eine Handvoll Menschen vor ihrem Fenster am Bahnsteig 1 auf ein paar freundliche Worte, einen Kaffee und ein Sandwich.

Geöffnet ist die Bahnhofsmission Montag bis Freitag von 9 bis 13.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr. Wer sich für eine Mitarbeit interessiert, kann sich unter der Rufnummer 0821/519238 melden.