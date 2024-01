Zu viel Alkohol: Frau landet in Gleisbett

Eine 49-Jährige kommt beim Abbiegen im Augsburger Hochfeld von der Straße ab. Nun erwartet sie eine Anzeige.

Eine 49-jährige Fahrzeugführerin bliebt am Sonntag während des Abbiegevorgangs in der Piccardstraße mit ihrem Pkw Fiat in einem Gleisbett stecken. Während der Aufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizei Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Fahrt war daher für die 49-Jährige beendet, sie erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. (AZ)