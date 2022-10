Zu viel Plastik: Stadt Augsburg kontrolliert Biotonnen

Falsch befüllte Behälter lässt die Augsburger Müllabfuhr stehen. Vor allem auf Plastiktüten haben es die Kontrolleure abgesehen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb kündigt in den kommenden Wochen verstärkt Kontrollen der braunen Biotonnen an. Nach wie vor gebe es zu viele Fremdstoffe, vor allem Plastiktüten, in den Tonnen. Diese müssten aufwendig aussortiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Tonnen, die bei der Kontrollaktion auffallen, werden nicht geleert und bekommen ein Hinweisschild. Die Bürger und Bürgerinnen hätten dann die Möglichkeit, den Tonneninhalt bis zur nächsten Leerung zu sortieren. Sollte das nicht erledigt werden oder unmöglich sein, müsse eine kostenpflichtige Leerung als Restmüll beantragt werden.

Zu viel Plastik im Bioabfall: Stadt Augsburg kontrolliert Tonnen

Wegen des Plastikanteils im Biomüll, aus dem neben Biogas auch Flüssigdünger und Kompost gewonnen wird, hatte die Stadt vor einigen Jahren die Abholung von zusätzlichem Grüngut wie Herbstlaub in Plastiksäcken gestoppt. Alle Biotonnen bekamen zudem Hinweisaufkleber. Man sei zu dem härteren Vorgehen auch im Hinblick auf gestiegene gesetzliche Anforderungen an die Kompost-Qualität gezwungen, so die Stadt.

In die Biotonne dürfen rohe und gekochte Obst- und Gemüseabfälle, Eierschalen, Kaffee- und Teefilter, Blumen, Gras, Zweige und Laub. Plastiktüten und auch kompostierbare Beutel oder Biokunststoff dürfen nicht in die Tonne. Ebenfalls tabu sind Brot, Nudeln, tierische Speisereste wie Fleisch oder Katzenstreu. (skro)

