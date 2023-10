Augsburg

Zu viele Treppen: Bürger klagen, dass sie nicht wählen konnten

In einigen Wahllokalen gab es am Sonntag Beschwerden, weil Bürger die Treppen in den Wahlraum nicht überwinden konnten.

Nicht alle Wahllokale in Augsburg sind barrierefrei, was am Sonntag einige Wähler überraschte. Warum ein Wahlschein nicht einfach nach draußen gebracht werden kann.

Herr Truschies, offenbar hatten am Sonntag einige Bürger Probleme zu wählen, weil ihr Wahllokal nicht barrierefrei war...



Helmut Truschies: Rund 80 Prozent unserer Wahllokale sind behindertengerecht, aber bei allen geht das leider nicht. Wir hatten die Bürgerinnen und Bürger auf den Wahlbenachrichtigungen darauf hingewiesen, ob das Wahllokal barrierefrei ist oder nicht. Man hätte also im Vorfeld Briefwahl oder einen Wahlschein beantragen können. Mit letzterem kann man überall im Stimmkreis wählen. Offenbar dachten einige dennoch, sie schaffen es, scheiterten aber zum Beispiel in der Grundschule St. Max an den Treppen. Welche Möglichkeiten gibt es, so kurzfristig einzugreifen?



Truschies: Die Wahlhelfer dürfen das Wahllokal nicht verlassen, da immer drei Wahlhelfer im Raum sein müssen. Außerdem ist es nicht erlaubt, dass jemand außerhalb des Wahlraums wählt, weil der Grundsatz der geheimen Wahl verletzt werden könnte, wenn zum Beispiel jemand vor der Tür den Wahlschein auf seinem Rollator ausfüllt... Es heißt, ein Bürger sei mit den Worten "Dann muss er eben schauen, wie er hochkommt" konfrontiert und dann wieder nach Hause geschickt worden.



Truschies: Das wäre natürlich mehr als unglücklich. Hat sich die Zuteilung der Wahllokale diesmal geändert, sodass Bürger von den neuen Begebenheiten wie Treppen oder Erreichbarkeit überrascht werden konnten?



Truschies: Wir haben erstmals mit rund 50 Prozent Briefwahl gerechnet und deshalb mehr Tische zum Auszählen auf der Messe aufgebaut. In der Folge haben wir die Zahl der Wahllokale reduziert, dabei aber darauf geachtet, dass die Bürger keine allzu weiten Wege haben. Überrascht wurden wir davon, dass doch mehr Bürger an die Urne kamen als gedacht. Deshalb kam es teilweise auch zu längeren Wartezeiten. Die Wahlscheine für die Landtagswahl sind groß, es gibt viele Kandidaten. Zum Ausfüllen brauchen manche Bürger hier länger. Wahlleiter Helmut Truschies. Foto: Peter Fastl Noch einmal zur Barrierefreiheit: Wird die Stadt bei den Benachrichtigungen nächstes Mal besser darauf hinweisen?



Truschies: Wir haben am Donnerstag eine Nachlese, da kann man sicherlich darüber reden, ob man das Wort "barrierefrei" künftig besser definiert und zum Beispiel angibt, dass ein Wahllokal womöglich mehr als ein oder zwei Treppen haben könnte.

