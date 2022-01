Augsburg

vor 32 Min.

Zu wenig Abstand: Verhalten bei Corona-Demos in Augsburg sorgt für Kritik

An den vergangenen Samstagen gingen zwischen 2800 und 3000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Augsburg gegen eine Impfpflicht auf die Straße.

Plus Die Stadt schreibt für Corona-Demos Abstand zwischen Teilnehmern vor - viele interessiert das aber kaum. Teile des Stadtrats wollen ein entschiedeneres Vorgehen.

Von Stefan Krog

Stadtregierung und Polizei haben am Donnerstag Gegenwind im Stadtrat bekommen, was ihr bisheriges Vorgehen bei den Corona-Demos betrifft. Aus mehreren Fraktionen, auch vom Koalitionspartner Grünen, wurde kritisch bemerkt, dass die Abstandsregelungen oftmals missachtet würden und es keine erkennbaren Bemühungen seitens Stadt und Polizei gebe, das Thema in den Griff zu bekommen. "Wenn bei einer Kontrolle fünf Leute in einem Auto belangt werden, weil einer von ihnen nicht geimpft ist, dann ist schon die Frage, wie man es der Bevölkerung verständlich machen möchte, dass Tausende unter Missachtung der Abstandregeln demonstrieren", sagte Sozialfraktions-Vorsitzender Florian Freund.

