Augsburg

19:00 Uhr

Zu wenig los in der Stadt? Es gibt Sorgen um das Augsburger Nachtleben

Wirte und Club-Besitzer in Augsburg machen sich Sorgen um das Geschäft: Selbst am Wochenende kommen immer weniger Menschen zum Feiern.

Plus Vor allem unter der Woche sollen immer weniger Menschen in Augsburg abends weggehen. Wirte, Clubbesitzer und Taxifahrer berichten von ihren Erfahrungen.

Von Fridtjof Atterdal

Freitagabend in der Innenstadt. Clubs und Kneipen sind locker gefüllt, wo sich sonst vor den Türen lange Schlangen bilden, stehen nur vereinzelte Gäste und rauchen. Es ist etwas los, doch lange nicht so viel wie in früheren Jahren. Was schon im Sommer zu beobachten war, scheint ein anhaltender Trend zu sein - nach Corona gehen weniger Menschen abends "auf die Piste". Gastronomen, Clubbesitzer, aber beispielsweise auch Taxifahrer schauen mit Sorgen in die Zukunft.

