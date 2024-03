Züge, Autos, Natur: Zehn besondere Ausflugsziele in Augsburgs Stadtteilen

In den Augsburger Stadtteilen gibt es jede Menge zu erkunden und zu entdecken. Wir haben zehn Tipps, wo man Augsburg besonders spannend und schön erleben kann.

Augsburg hat viele Sehenswürdigkeiten und touristische Ausflugsziele. Vieles konzentriert sich auf die Innenstadt. Doch auch in Stadtteilen gibt es Sehenswürdigkeiten, schöne Spaziergänge oder besondere Museen. In Zusammenarbeit mit der Regio Augsburg stellen wir zehn lohnenswerte Ziele vor.

Oberhausen: Besondere Fahrzeuge im Mazda Museum Frey