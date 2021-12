Augsburg

vor 18 Min.

Zug mit 2300 Menschen: Corona-Demos müssen wohl aus der Innenstadt weichen

Der Corona-Demonstrationszug legte teilweise den Verkehr in der Augsburger Innenstadt lahm.

Plus Der Corona-Demonstrationszug am Samstag in Augsburg war mit 2300 Teilnehmern deutlich größer als erwartet. Wie die Stadt reagiert - und welche Konsequenzen zu erwarten sind.

Von Max Kramer

Kalter Wind weht am späten Samstagnachmittag über den Ulrichsplatz. Gleich soll es losgehen, einige hundert Menschen sind gekommen. 900 sollen es werden, so haben es die Veranstalter im Vorfeld angekündigt. Als die Ulrichskirche dann 17 Uhr schlägt, ist schnell klar: Das hier wird die größte Corona-Demo, die Augsburg in diesem Jahr erlebt hat. Eine halbe Stunde später bahnt sich der hunderte Meter lange Demonstrationszug seinen Weg durch die Innenstadt. Rund 2300 Menschen skandieren "Friede, Freiheit, Demokratie". Um kurz nach 18.30 Uhr endet die Veranstaltung dann unter dem Jubel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für sie war die Veranstaltung ein Erfolg. Ein Erfolg, der auch Fragen aufwirft.

