Mehrere Zugausfälle am Wochenende: Go-Ahead hat weiter zu kämpfen

Am Münchner Hauptbahnhof (linkes Bild) standen am Freitagmittag etliche Pendler in Richtung Augsburg, nachdem ein Zug ohne Ankündigung ausgefallen war.

Plus Am Sonntag fielen auf der Strecke Augsburg-München 11 von 19 Verbindungen aus. Laut Pro Bahn war es der größte personalbedingte Ausfall seit Go-Ahead dort fährt.

Der Zug-Betreiber Go-Ahead hat auch ein halbes Jahr nach Betriebsaufnahme weiter mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Am Wochenende fielen mehrere Verbindungen aus. Allein am Sonntagnachmittag betraf das laut Fahrgastverband Pro Bahn auf der Strecke Augsburg-München elf von 19 Verbindungen. An kleineren Bahnhöfen ergaben sich am Abend teils mehr als zweistündige Fahrplanlöcher, so Jörg Lange, Stellvertretender Vorsitzender von Pro Bahn in Bayern. Soweit man das beurteilen könne, handle es sich um den bislang massivsten personalbedingten Ausfall seit der Betriebsaufnahme im Dezember. Go-Ahead bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion Probleme. Personalmangel und Schwierigkeiten mit Fahrzeugen seien die Hauptursachen. Geschäftsführer Fabian Amini hatte zuletzt erklärt, dass die Personalsituation angespannt sei und angespannt bleiben werde.

Personalmangel ist seit Monaten ein Problem bei Go-Ahead

Wie berichtet, hatte Go-Ahead von Anfang an damit zu kämpfen, zu wenig Personal zu haben. Überlagert wurde das Problem durch die massiven technischen Schwierigkeiten mit den Triebwagen rund um Weihnachten, die zeitweise zu einer kompletten Einstellung des Bahnverkehrs Richtung München/ Donauwörth/ Dinkelscherben führten, und die darauffolgende monatelange Baustelle durch die DB auf der Donauwörth-Strecke. Diese Probleme sind inzwischen (teilweise) abgeräumt, doch der Personalmangel ist geblieben. Go-Ahead ist nach eigener Auskunft dabei, weiter Personal auszubilden. Die Suche sei aber nicht so einfach. Zu den konkreten Perspektiven äußerte sich Go-Ahead nicht.

