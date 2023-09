Augsburg

vor 20 Min.

Zugkletterer in Lebensgefahr: Wie ein Taxifahrer das Unglück am Bahnhof erlebte

Zwei junge Männer schweben in Lebensgefahr. Sie waren am Augsburger Hauptbahnhof auf einen Zug geklettert und hatten Stromschläge erlitten.

Plus Plötzlich gab es am Augsburger Hauptbahnhof einen lauten Knall. Ein Taxifahrer sagt, es war wie ein Blitzeinschlag. Tatsächlich ist ein schlimmes Unglück passiert.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Als Murat P. (Name geändert) den ohrenbetäubenden Knall hörte, war es 3.15 Uhr. Der Taxifahrer, der seinen Namen nicht nennen will, wartete gerade an seinem Auto vor dem Augsburger Hauptbahnhof auf Passagiere eines Intercity-Zuges, als er bei dem lauten Geräusch zusammenfuhr. "Ich sah einen hellen Schein über dem Bahnhof. Es war, als ob ein Blitz eingeschlagen hat." Und tatsächlich hat sich in der Nacht auf Donnerstag am Hauptbahnhof etwas Schlimmes ereignet. Zwei junge Männer, beide 21 Jahre alt, schweben seitdem in akuter Lebensgefahr. Was Murat P. sah, wird er so schnell nicht vergessen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der laute Knall hatte nicht nur den Taxifahrer aufgeschreckt, sondern auch die Beamten der Bundespolizei. Diese hat ihr Revier am nördlichen Ende des Bahnsteigs 1. Die Einsatzkräfte der Nachtschicht suchten sofort das Gelände im Bereich der Gleise 1 und 2 ab. Wie es im Polizeibericht heißt, fanden sie dort zwei junge Männer am Boden. Beide wiesen demnach schwere Brandwunden auf. Die Schwerverletzten wurden mit dem Rettungsdienst zunächst in die Uniklinik gebracht. Von dort wurden sie später mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken in Nord- und Südbayern verlegt. Laut Bundespolizei schweben sie in akuter Lebensgefahr. Was war passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen