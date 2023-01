Augsburg

06:00 Uhr

Zugverkehr mit Go-Ahead: Was sich Pendler in der Region wünschen

Plus Nach dem Notfahrplan bei Go-Ahead zeichnet sich nun eine Besserung ab. Doch um mehr Fahrgäste anzulocken, brauche es Verbesserungen auf ganz anderer Ebene, sagen Pendler.

Von Stefan Krog

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead hat zum Ende der ersten Woche im Regelbetrieb nach den Weihnachtsferien im Augsburger Nahverkehrsnetz eine einigermaßen positive Bilanz gezogen. "Der Verkehr läuft – nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen zufriedenstellend", so Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg. Es habe einzelne Zugausfälle und Verspätungen gegeben. Man arbeite weiter an Verbesserungen, so Karg, wobei die Ursachen für die aktuellen Probleme von Fahrzeugstörungen bis hin zu stark belasteten Strecken reichen. "Wo wir einen Schwerpunkt erkennen, an dem wir etwas tun können, greifen wir an", so Karg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

