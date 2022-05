Augsburg

Zuhälter soll Augsburger Prostituierte ausgebeutet haben

Plus Ein früheres Mitglied der "Hells Angels" hat eine Frau aus Augsburg laut Anklage schikaniert und mit Drohungen unter Druck gesetzt. Ein Prozess gibt Einblick in das Milieu.

Von Jan Kandzora

Tatjana K. (Name geändert) hatte Schulden und brauchte Geld, und sie wusste, das Robert C. damals an der Leitung eines Augsburger Bordells beteiligt war. Sie wollte anschaffen gehen und wandte sich den Ermittlungen der Polizei zufolge an den heute 60-Jährigen, damit er ihr den Einstieg in die Prostitution erleichterte und Schutz im Milieu bot. Wenn es stimmt, was Polizei und Staatsanwaltschaft annehmen, landete die 29 Jahre alte Frau aus Augsburg daraufhin in einem Albtraum, der von Drohungen und Ausbeutung geprägt war. Seit vergangener Woche steht Robert C. vor dem Landgericht München I; es geht unter anderem um den Vorwurf der besonders schweren Zwangsprostitution.

