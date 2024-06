Augsburg

20:18 Uhr

Zukunft des Karstadt-Gebäudes: Politischer Zoff geht in nächste Runde

Viele Fragen, wie das Karstadt-Gebäude in Augsburg künftig genutzt werden soll, sind noch offen.

Plus Zu wenig Plan, zu wenig Information – das wirft die Opposition Augsburgs Stadtregierung im Fall Karstadt-Gebäude vor. Die wiederum schießt scharf zurück.

Von Max Kramer

Daniel Utz kommt an diesem Donnerstagnachmittag für einige Minuten zu Wort. Der Prokurist des Immobilienunternehmens Solidas bringt den Stadtrat in Sachen Karstadt-Gebäude auf den Stand, erklärt etwa, dass der Aldi-Supermarkt im Keller bleiben solle und man in konkreten Gesprächen zur weiteren Nutzung im Erdgeschoss sei. Utz spricht ruhig, unaufgeregt. Das ändert sich bei seinen Nachrednerinnen und -rednern spürbar. Der Vorwurf, den die Opposition formuliert: Die Stadtregierung habe wenig Konkretes zur weiteren Nutzung zu bieten – und binde Stadtrat wie Öffentlichkeit zu wenig ein. Augsburgs OB Eva Weber ( CSU) weist die Kritik scharf zurück.

Die Stadt ist nicht Eigentümerin des Gebäudes, beschäftigt sich nach eigenen Angaben aber mit verschiedenen Szenarien, wie sie die Flächen nach dem Auszug von Galeria Karstadt Kaufhof im Herbst nutzen könnte. Mal geht es etwa um schulische Räume, mal um das Römermuseum. Konkret ist davon bislang nichts – was die Opposition zum Anlass nimmt, der Stadtregierung Planlosigkeit vorzuwerfen. "Es ist befremdlich", sagte SPD-Fraktionschef Florian Freund in Richtung Weber und Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. "Sie erwecken den Eindruck, viel zu tun – wenn man aber dahinter leuchtet, sieht man, dass da nichts ist." Man habe bislang kaum Einblick in Pläne und Gespräche der Stadt.

