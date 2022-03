Rechtmäßigkeit des Klimacamps: So läuft die Verhandlung am Verwaltungsgerichtshof

War der Räumungsbescheid im Juli 2020 rechtmäßig oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell das Oberste Bayerische Verwaltungsgericht.

Seit Montag, 14 Uhr, geht es vor dem Verwaltungsgerichtshof in München um die Frage, ob das Augsburger Klimacamp bestehen bleiben darf oder weichen muss. Im Kern geht es darum, ob das seit Eindreivierteljahren bestehende Zeltdorf den Rang einer Demonstration hat und somit vom Versammlungsrecht geschützt ist oder ob das Zeltcamp, wie von der Stadt gewünscht, weichen muss. Es ist unklar, ob der Senat noch am Montag eine Entscheidung verkünden wird. Die Verhandlung lief auch am späten Nachmittag noch. Unter anderem wurde jeder Workshop, der in den ersten Tagen des Klimacamps stattfand, darauf abgeklopft, ob damit Meinung nach außen transportiert wurde oder ob es sich um interne Veranstaltungen handelte.

Augsburgs Stadtregierung will das Klimacamp gerne loswerden

Das Gerichtsurteil wird in Augsburg mit Interesse erwartet, weil das Klimacamp seit seiner Gründung im Juni 2020 polarisiert. Manche Bürger und Bürgerinnen begrüßen die Dauerdemo, andere stören sich an Inhalten und an der Erscheinungsform. Die Klimaaktivisten und -aktivistinnen wollen mit dem Protest die Stadt zu mehr Klimaschutzbemühungen drängen. Zwar hat sich die Stadt einen Fahrplan gegeben, was Klimaneutralität oder Restbudget betrifft, den Aktivisten und Aktivistinnen geht das aber zu langsam. Darum halten sie an dem Zeltdorf fest. Die schwarz-grüne Stadtregierung will das Klimacamp hingegen gerne loswerden. Klimaschutz sei wichtig, man müsse sich aber die Frage stellen, was passiere, wenn auch andere Interessensgruppen auf diese Art des Protests kämen, heißt es von der Stadtregierung.

Das Klimacamp in Augsburg wird ein Jahr alt - ein Besuch in Bildern

Der Senat des Verwaltungsgerichtshofs stellte aber zu Beginn der Verhandlung fest, dass es bei seinem Urteil nicht um eine Grundsatzentscheidung gehen werde. Es gehe nur um die Frage, ob das Klimacamp zum Zeitpunkt seiner Untersagung durch die Stadt zehn Tage nach dem Beginn am 10. Juli 2020 vom Versammlungsrecht geschützt gewesen sei oder nicht. Zur Zulässigkeit zum heutigen Tag gebe es keine Entscheidung.

In Augsburg scheiterte die Stadt in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht. Dieses kam zur Entscheidung, dass das Klimacamp die Eigenschaften einer Versammlung habe und insofern gesetzlich geschützt sei.

