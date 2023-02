Augsburg

Zukunftsmodell? Vier-Tage-Woche wird bei Firmen immer häufiger zum Thema

Die Diskussionen um eine Vier-Tage-Woche werden auch in Augsburger Unternehmen immer lauter.

Plus Der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten wächst. Mehrere Augsburger Unternehmen reagieren mit Einführung der Vier-Tage-Woche - und profitieren selbst davon.

Von Andrea Wenzel

Seit Anfang des Jahres arbeiten die Beschäftigten des Augsburger Klimashops, einem Unternehmen für Klimatechnik, nur noch vier Tage in der Woche. Bei Frisör Gabriel in der Augsburger Innenstadt ticken die Arbeitszeit-Uhren seit Januar ebenfalls anders: Frisiert, geföhnt und gefärbt wird dort nur noch Dienstag bis Freitag, am Samstag gibt es nur noch Termine nach Absprache. Beide Betriebe sehen sich als Vorreiter eines Trends. Negative Effekte fürs Geschäft erkennen die Chefs bislang nicht - im Gegenteil.

