vor 47 Min.

Zukunftspläne um Helmut-Haller-Platz: "Hoffentlich dann weniger Süchtige"

Plus Die Stadt will die Drogenszene vom Oberhauser Bahnhof weglotsen. Es gibt Gerüchte um den neuen Standort des Be-Treffs und Zweifel um die Zukunft des belebten Platzes.

Von Ina Marks

Jemand hat die Einwegspritze auf einer der Bänke an der Haltestelle am Helmut-Haller-Platz liegen gelassen. Sie steht exemplarisch dafür, dass der Platz vor dem Oberhauser Bahnhof seit Jahren Treffpunkt für Drogensüchtige und Alkoholkranke ist. Torkelnde, teils krakeelende Menschen sind auch an diesem Nachmittag dort zu beobachten, während Bahnreisende aus dem Bahnhof kommen und Leute an der Haltestelle auf Bus und Tram warten. Die Pläne der Stadt, mit einem neuen Standort der dortigen Hilfseinrichtung Be-Treff die Drogenszene mittelfristig wegzuverlagern, wird von Anwohnern und Polizei begrüßt. Während Gerüchte um die neue Lokation hochkochen, regen sich auch Zweifel am Gelingen des Vorhabens.

Die Lage hatte sich zuletzt am Helmut-Haller-Platz zugespitzt - auch wegen neuer Konsumformen von Drogen. Dass synthetische Drogen offenbar vermehrt über E-Zigaretten verdampft werden, stellt die Sozialarbeiter vor zusätzliche Herausforderungen. Ein Anwohner, der ungenannt bleiben will, bestätigt die Entwicklung. "Dieses Jahr war es schlimmer als sonst", sagt er und schaut zu dem umzäunten Areal neben dem Bahnhof, dem Anlaufpunkt der Suchtkranken. Vor rund zwei Wochen erst hat die Stadt dort eine Überdachung aufgestellt, damit die Menschen bei Regen Schutz finden und sich nicht an den Haltestellen aufhalten. Tatsächlich sitzen dort ein paar Frauen und Männer auf den Bänken. Angst habe er nicht, sagt der Anwohner. "Eigentlich tun sie niemandem was." Aber der Anblick sei unangenehm, vor allem für seine Kinder. "Im Sommer liegen die überall herum." Verständlich, dass er den Plan der Stadt begrüßt. Auch Annalotte Buchenroth, die hier in der Nähe arbeitet, zeigt sich erleichtert. "Mit den neuen Drogen ist das wirklich schlimm geworden. Teilweise stehen die in Schräglage herum und schlafen. So etwas habe ich zuvor noch nie gesehen." Die 62-Jährige möchte sich angesichts des geplanten Wegzugs des Kontaktladens für Drogenabhängige allerdings nicht zu früh freuen.

