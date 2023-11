Augsburg

Zum 100. Geburtstag: Als Loriot Werbung für Augsburger Bettwäsche machte

Plus Das Stadtarchiv Augsburg stellt derzeit zwei Tuschezeichnungen des beliebten Humoristen aus. Deren Wiederentdeckung war einem Zufall geschuldet.

Es mutet grotesk an, was auf zwei Tuschezeichnungen zu sehen ist, die aktuell in einer Vitrine des Augsburger Stadtarchivs zu besichtigen sind – und gerade deshalb sind sie typisch für Loriot. Tief und fest schläft da ein Knollennasenmännchen und träumt, was Knollennasenmännchen eben so träumen. Zeitgleich überwinden zwei Springreiter das schlafende Hindernis. Dabei zerklirren beidseitig die Fenster, der dabei entstehende Lärm lässt sich aus der Karikatur erahnen. Doch das schlummernde Knollennasenmännchen erwacht nicht aus seinen Träumen – schließlich schläft es in Augsburger Bettwäsche.

Zu dessen 100. Geburtstag will das Stadtarchiv Augsburg den großen deutschen Humoristen Vicco von Bülow, alias Loriot, würdigen. "Wir zeigen zwei Originalzeichnungen aus einer Werbebroschüre um das Jahr 1980", sagt Kerstin Lengger, Leiterin des Stadtarchivs. Der Titel: 'Guter Schlaf in Augsburg-Bettwäsche'. Mit den Zeichnungen warb die Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg ( SWA) einst für ihre "moderne Bettwäsche". Modern hieß damals: bunt und bügelfrei. Bis dahin war die meiste Wäsche weiß und musterlos. Die in die roten Zahlen geratene SWA erkannte den Trend und wollte Vorreiter sein. Letztlich rettete die Innovation das Augsburger Unternehmen aber nicht, 1989 schloss das traditionsreiche Haus für immer seine Pforten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

