Zum 80. Jahrestag der Bombennacht gibt es mehrere Veranstaltungen

Ausstellung, Gottesdienst, Gedenkkonzert: Anlässlich der Erinnerung an das Inferno vor 80 Jahren finden in der Stadt mehrere Veranstaltungen statt.

Augsburg bereitet sich auf den 80. Jahrestag der Bombennacht vom 25./26. Februar 1944 vor. Anlässlich des Gedenktags finden in der Stadt mehrere Veranstaltungen statt. Das Stadtarchiv setzt sich in der Ausstellung "Die Stadt ein Feuermeer. Augsburg im Luftkrieg 1942-1945" mit den Ereignissen auseinander. Die Fotoausstellung dokumentiert mit historischem Quellenmaterial unter anderem die Ursachen und Folgen der Bombardierung Augsburgs. Die Ausstellung im Unteren Fletz des Rathauses ist vom 19. Februar bis 11. März zu sehen, montags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zudem finden am 21. Februar, am 27. Februar und am 7. März, jeweils um 15 Uhr kostenlose Führungen statt.

Anlässlich des Gedenkens an die Augsburger Bombennacht findet eine Messe statt

Darüber hinaus findet am Sonntag, 25. Februar, um 11.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Anna-Kirche statt. Dieser ist dem Gedenken an die Ereignisse damals und dem Gebet um Frieden und Versöhnung in unserer Welt heute gewidmet. Oberbürgermeisterin Eva Weber wird für die Friedensstadt Augsburg Worte des Gedenkens sprechen. Ebenfalls am 25. Februar um 19 Uhr lädt der Mozartchor Augsburg zum Gedenkkonzert "The Armed Man – A Mass for Peace" in Evangelisch St. Ulrich ein. Die Friedensmesse "The Armed Man" des walisischen Komponisten Karl Jenkins wurde im Jahr 2000 uraufgeführt und kann als Aufruf zum interreligiösen Dialog zwischen Muslimen, Juden und Christen verstanden werden. Tickets im Vorverkauf kosten 25 Euro, an der Abendkasse 28 Euro, für Schüler und Studenten gibt es den ermäßigten Preis von zwölf Euro. (klijo)

Lesen Sie dazu auch