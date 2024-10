Zum Parteitag der CSU in Augsburg kommt Kanzlerkandidat Friedrich Merz

Politisch Interessierte blicken am Wochenende auf Augsburg: Im Messezentrum findet der zweitägige Parteitag der CSU statt. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist der Auftritt des Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz. Der CDU-Vorsitzende wird am Samstag erwartet. Man darf gespannt sein, so sagen politische Beobachter, wie die CSU-Delegierten den CDU-Mann empfangen. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hat Merz die volle Rückendeckung der CSU für die anstehende Bundestagswahl im Herbst 2025 versprochen.

Im Oktober 2022 war der CSU-Parteitag ebenfalls in Augsburg

Die CSU kommt nicht zum ersten Mal mit dem Parteitag nach Augsburg. Ende Oktober vor zwei Jahren war die Partei zuletzt vor Ort im Messezentrum. Merz war damals Redner beim Parteitag. Söder und Merz zeigten sich angriffslustig. Gegen die Ampel-Regierung und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gab es scharfe Attacken. Das wird dieses Mal nicht anders sein, heißt es aus Kreisen der CSU-Delegierten.

So sah es vor zwei Jahren im Messezentrum aus. Foto: Bernd Hohlen (Archivbild)

Etwas mehr als 1000 Personen werden zum Parteitag erwartet. Dazu zählen fast 700 Delegierte aus Bayern. Erwartet wird die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. Zu einem Parteitag gehört der traditionelle Delegiertenabend am Freitag. Bei der CSU heißt es: „Wir freuen uns in der geschichtsträchtigen Welterbe-Stadt Augsburg im Herzen von Bayern den zweitägigen CSU-Parteitag zu veranstalten.“

Der Parteitag wird am Freitag um 16 Uhr offiziell von CSU-Generalsekretär Martin Huber eröffnet. Der Delegiertenabend beginnt gegen 20.30 Uhr. Am Samstag beginnt das Programm um 9 Uhr. Merz spricht voraussichtlich zur Mittagszeit. Der Parteitag soll gegen 13 Uhr enden.

Das Messezentrum war in der Vergangenheit auch Schauplatz von Parteitagen anderer Parteien. SPD und AfD waren in Augsburg. Beim AfD-Parteitag im Jahr 2018 gab es eine große Gegendemonstration. Die Polizei war damals mit einem Großaufgebot im Einsatz.