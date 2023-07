Zum Römischen Museum ist der Weg noch sehr weit

Plus Die Machbarkeitsstudie kann neue Perspektiven aufzeigen, gleichzeitig spielt die Stadt damit auf Zeit. Denn für einen Bau ist auf absehbare Zeit kein Geld da.

Von einem Startschuss fürs Römische Museum ist man mit dem Beschluss zur Machbarkeitsstudie noch weit weg. Im Grunde handelt es sich wie schon die vergangenen Jahre um Aufwärmübungen, die seitens der Stadt vorgeturnt werden, damit sich irgendwas in der Arena rührt - der eigentliche Sprint hat noch nicht begonnen. Die Machbarkeit von Museum und Schule auf einem Grundstück wurde ja schon vor Jahren untersucht. Inzwischen ist nur so viel Zeit ins Land gegangen, dass die damaligen Grundannahmen überholt sind. Jetzt kommt die nächste Machbarkeitsstudie.

Dabei ist das, was die Stadt jetzt vorhat, inhaltlich eine Überlegung wert. Man wird sich genau anschauen müssen, ob alle Nutzungen auf dem Areal unterzubringen sind und ob die Verquickung beider Projekte am Ende nicht zu viel Zeit kostet, die die Schulen mit ihren Bedarfen nicht haben. Doch grundsätzlich ist die Idee, die Institutionen in der Innenstadt zu belassen, richtig. Nutzungen, die Menschen in die Stadt bringen, sind nötig, weil es schon immer ein Irrweg war, diese Aufgabe alleine dem Handel, der inzwischen auch seine Probleme hat, zuzuschreiben.

