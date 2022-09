Zum Saisonende dürfen im Familienbad die Hunde planschen

Termin für die Hundebadetage ist am Wochenende, 17. und 18. September. Die städtischen Freibäder sind vorerst noch bis kommenden Sonntag geöffnet.

Ein paar wenige Tage dauert die Freibadsaison noch in Augsburg. Am Sonntag, 11. September, endet der Badebetrieb im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe. Das kleine Lechhauser Bad hat bereits geschlossen. Am Montag, 12. September, öffnen bereits drei Hallenbäder in Augsburg. Nach Ende der Freibadsaison gibt es allerdings noch eine "tierische" Veranstaltung. Im Familienbad finden die Hundebadetage statt. Termin ist am Wochenende, 17. und 18. September. Organisator ist die Wasserwacht im Bayerischen Roten Kreuz (BRK).

An beiden Tagen ist das Bad von 10 bis 18 Uhr geöffnet. "Bellos Batschlach" lautet das Motto. Es sind die mittlerweile siebten Hundebadetage in Augsburg. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Hund pro Tag. Besucher, die keinen Hund dabei haben, zahlen nichts. Der Erlös kommt dem ehrenamtlichen Engagement der BRK Wasserwacht Augsburg-West zugute.

Hundebadetage in Augsburg: Rahmenprogramm im Familienbad

Für Halter von kleinen Hunden ist das Babybecken geöffnet. "Das große Schwimmerbecken können Hund und Mensch auch mit dem Stand-up-Paddle erkunden", sagt Alexandra Eisenrith, Vorsitzende der Wasserwacht Augsburg-West. Hunde schwimmen nach ihren Worten nicht in einem gechlorten Wasser. Nach Ende der Badesaison wird das Becken nicht mehr beheizt und gechlort.

Der Veranstalter hat zudem ein Rahmenprogramm vorbereitet. So stehen zwei Vorführungen der Wasserrettungshundestaffel der Wasserwacht Augsburg an. Termine sind am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr. Am Sonntag um 14 Uhr soll es eine "Tanzeinlage" von Hunden geben.

