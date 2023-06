Zum Ulrichsjubiläum: Bistum stellt Gedenkmedaille vor

Die Gedenkmedaille zum Ulrichsjubiläum zeigt den Bistumsheiligen mit Stab und Fisch. Es gibt sie in Gold und Silber.

Gut einen Monat vor dem Start des großen Ulrichsjubiläums hat das Bistum Augsburg eine Kostbarkeit für Sammler vorgestellt: Anlässlich des 1100. Jahrestages der Bischofsweihe und des 1050. Todestages des heiligen Ulrich ist eine Gedenkmedaille erschienen, die es in Silber- und in Goldausführung gibt. Gleichzeitig durften sich die Mitarbeiterinnen des Frauentreffpunkts "LEA" über eine Spende von fast 4000 Euro freuen, die aus dem Verkaufserlös der Sondermedaille zur Bischofsweihe Bischof Bertrams hervorgegangen ist.

Die Sonderprägung zum Ulrichsjubiläum zeigt auf der Vorderseite den heiligen Ulrich mit seinen bekanntesten Attributen, dem Bischofsstab und dem Fisch auf einem Buch. Auf der Rückseite ist die Basilika St. Ulrich und Afra zu sehen. Die Feinsilber-Medaille ist auf 1000 Exemplare limitiert und kostet 69, die aus Gold geprägten Exemplare kosten 999 Euro. Davon gibt es nur 100 Stück.

Bischof Bertram Meier freute sich über die filigran ausgearbeitete Sonderprägung: "Das Ulrichsjubiläum soll sich ja in unsere Herzen einprägen, damit wir daraus etwas in die Zukunft mitnehmen können – und mit einer solchen Medaille auch etwas Handfestes in die Zukunft mitnehmen zu können, das finde ich eine ganz schöne und inspirierende Idee."

Die Gedenkmedaillen zum Ulrichsjubiläum sind ab sofort im Onlineshop und in den Geschäftsstellen der Augsburger Allgemeinen erhältlich. (AZ)