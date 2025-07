Zumindest für ein neues Wohnbauprojekt reicht es in Augsburg

Das Vorziehen von Fördermitteln für den sozialen Wohnungsbau durch den Freistaat sorgt in Augsburg zumindest für vorübergehende Entspannung. Die städtische Wohnbaugruppe kann entgegen zwischenzeitlicher Befürchtungen den Abbruch und Wiederaufbau der Wohnanlage im Brunnenlechgäßchen nahe der Technischen Hochschule anpacken. Dort sollen 33 geförderte Wohnungen entstehen.

Laut Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) werden von den zusätzlichen 400 Millionen Euro des Freistaats etwa acht Millionen Euro in den geförderten Wohnungsbau in Augsburg fließen. „Ich habe mich in den vergangenen Wochen intensiv dafür eingesetzt, dass wir die entsprechenden Fördermittel für dieses wichtige Projekt erhalten“, so Weber. Die vorübergehende Fördermittelknappheit für neue Projekte hatte den Wohnungsbau in Augsburg im vergangenen Jahr ein Stück weit ausgebremst. Neben den sozialen Wohnungsbauunternehmen erfasste das Problem auch den frei finanzierten Wohnungsbau (wir berichteten).

Abriss noch in diesem Jahr geplant

WBG-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe sagte, man könne nun seiner Aufgabe wieder nachkommen. Bei dem Vorhaben im Brunnenlechgäßchen soll noch in diesem Jahr die alte Bestandswohnanlage abgerissen werden. Der Baubeginn der neuen barrierefreien Anlage ist fürs zweite Quartal 2026 geplant. Wie die WBG sich mit ihren weiteren Wohnbauprojekten für die kommenden Jahre aufstellt, ist noch offen. Sie waren auf Eis gelegt worden.

Allerdings ist die Immobilienbranche nach wie vor besorgt, weil der Freistaat die zusätzlichen Fördermittel erst mit einem Nachlauf von mehreren Jahren auszahlt. Die Augsburger Grünen-Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht merkt zudem kritisch an, dass für die kommenden Jahre weiter Unklarheit herrscht, wie der Freistaat mit dem Problem umgehen möchte, dass es mehr Anträge als Fördermittel gibt. „Die Unternehmen brauchen mehrjährige Planungssicherheit, die nach wie vor nicht gegeben ist.“

„Es droht eine weitere Verlangsamung des sozialen Wohnungsbaus“

Von der WBG heißt es auf Nachfrage, dass man für ein bis zwei Projekte die Finanzierungslücke durch die nachgelagerte Auszahlung der Fördermittel überbrücken könne. Sollte das aber die Regel werden, werde man dafür Kredite aufnehmen müssen. „Damit steigt der wirtschaftliche Druck auf bezahlbares Bauen erneut – was dem eigentlichen Ziel der Förderung widerspricht“, so die Wohnbaugruppe. Zudem müsse man sich vor Augen halten, dass nicht alle Bauträger über genug Eigenkapital verfügen. „In der Breite droht dadurch eine weitere Verlangsamung des sozialen Wohnungsbaus – trotz verfügbarer Förderprogramme“, so die WBG.