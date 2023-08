Augsburg

Zur Müllgasse verkommen: So wollen Anwohner das Kaffeegäßchen aufwerten

Plus Im Durchgang zwischen Maximilianstraße und Dominikanergasse stapelt sich der Unrat. Eine Anwohnerin hat eine Idee, wie der Schandfleck zum Anziehungspunkt werden könnte.

Seinem Namen macht das Kaffeegäßchen beileibe keine Ehre. Betritt man den schmalen Durchgang schräg gegenüber dem Hotel Maximilian's an der Augsburger Maximilianstraße, steigt einem statt Kaffeeduft ein Geruch in die Nase, den man aus dem Urlaub im Süden kennt. Fast zwei Dutzend Mülltonnen sind hier abgestellt, Kartons mit altem Malervlies rotten vor sich hin. In mehreren Eimern gärt ein Gemisch aus Wasser, Zigarettenkippen und anderem Unrat. "Müllgasse" hat jemand mit blauem Marker auf ein Schild am Eingang zur Gasse neben dem ehemaligen Augsburger Konservatorium geschrieben. Und damit leider den Nagel auf den Kopf getroffen, wie Juliane Stiegele findet.

Seit mehr als 20 Jahren wohnt Stiegele im Kaffegäßchen. Und das ist in den vergangenen Jahren zunehmend schmuddeliger geworden, wie sie sagt. Immer mehr Mülltonnen kamen dazu, für die es in der schmalen Gasse keine Aufbewahrungsmöglichkeit gibt. Auch die Ratten habe man deswegen schon im Haus gehabt. Nach Abschluss der jahrelangen Renovierungsarbeiten an Bob's Punkrock Pizzeria liege weiterhin Bauschutt in der Gasse. "Kaffeegäßchen, das klingt so nett. Aber wenn man reinkommt, ist man bitter enttäuscht. Dann glaubt man, man ist in Neapel", sagt Stiegele.

