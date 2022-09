Augsburg

vor 50 Min.

Zurück in die Zukunft: Wie Augsburgs Römerzeit wieder aufleben soll

Plus Ein neues Netzwerk von Politikern und Experten hat große Pläne. Auch eine Landesausstellung "Römer in Westbayern" in Augsburg und Kempten ist im Gespräch.

Von Eva Maria Knab

Man kann es sich ein bisschen so vorstellen wie bei Asterix und Obelix. Händler und Soldaten, Beamte und Geldverleiher treffen auf eine bunt gemischte Bevölkerung. Glück, Liebe, Leid, Tod inklusive. In Augsburg herrschte zu Zeiten der Römer das pulsierende Leben einer Provinzhauptstadt. Das Problem: Von den vielen sensationellen archäologischen Grabungsfunden ist kaum etwas öffentlich zu sehen. Überhaupt hat das Thema "Römer in Bayern" noch Luft nach oben, meinen Politiker und Fachleute. Damit Menschen von heute die damaligen Zeiten und ihre Wirkung auf die Gegenwart besser nacherleben können, ist ein neues Römer-Netzwerk am Werk. Es gibt große Pläne. Angepeilt wird auch eine Landesausstellung in Augsburg und Kempten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen