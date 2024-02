Zusammengetragen über ein Leben: Vier Sammler zeigen ihr Vermächtnis

Von Jonas Klimm - 17:30 Uhr

Vier Augsburger widmeten ihr Leben der Geschichte. Sie veröffentlichten Texte, sammelten Antiquitäten, gründeten Museen. Nun sind sie selbst alt. Was passiert mit den historischen Stücken?

Ein kühler Wind pfeift durch das steile Dach des alten Bauernhauses in der Hammerschmiede. Gerhard Rill steht dort im rot-schwarz-karierten Flanellhemd und zeigt auf eine hölzerne Handkarre. "Mit so einem Wagen sind wir am Ende des Krieges geflohen", sagt er. Um ihn herum: tausende Gegenstände, teilweise hunderte Jahre alt. Zusammengetragen über ein Menschenleben. "Ich wohne in einem Museum", sagt Rill. Als elfjähriger Bub floh er einst vor der heranrückenden Roten Armee aus seiner Heimat Nordsiebenbürgen. Verwunden hat er das nie. Heute ist Rill 90 Jahre alt. Er ist rüstig – trotzdem: "Wenn ich morgen die Augen zumache, weiß ich nicht, bei wem die Sachen landen werden." Wohin am Ende eines langen Lebens mit musealen Stücken? Nicht nur Rill steht vor dieser Herausforderung. Vier Augsburger kämpfen um den Erhalt ihrer Schätze.

"Ich habe es dem Verband der Siebenbürger mehrfach angeboten, die wollten die Objekte nicht", sagt Rill, während er sich an Trachten aus dem 19. Jahrhundert, historischen Tellern und siebenbürgischem Schmuck vorbeibewegt. Der 90-Jährige kennt die Geschichte hinter jedem Stück. 1968 durfte er das erste Mal wieder nach Rumänien reisen. Was er in dem kommunistischen Land vorfand, erschreckte ihn: "Die Rumänen hatten alles verbrannt, was deutsch war. Die Höfe haben sie mit alten Siebenbürger Kacheln gepflastert. Damals habe ich gesehen, wie Siebenbürger Kulturgut mit Füßen getreten wird."

