Polizeiauto stößt mit Pkw zusammen: Mindestens drei Leichtverletzte

Ein Einsatzwagen war mit Blaulicht und Martinshorn in Haunstetten unterwegs, als ihn ein weiteres Auto erfasste. Das ist bisher über den Unfall bekannt.

Am Freitagmittag hat es in Haunstetten einen Unfall zwischen einem Einsatzwagen der Polizei und einem weiteren Auto gegeben. Polizeisprecher Markus Trieb bestätigte Informationen unserer Redaktion, dass sich der Vorfall im Unteren Talweg ereignete. Laut Trieb waren die Polizeibeamten gegen 11.35 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als ein 59-Jähriger Autofahrer aus der Straße Auf dem Nol auf den Unteren Talweg abbog. Dabei stießen beide Wagen zusammen.

Stand Freitagnachmittag seien durch den Unfall mindestens drei Personen leicht verletzt worden. Der 59-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, so Trieb. Zunächst hieß es, dass dieser in seinem Wagen eingeklemmt worden sei. Deshalb dürfte auch der ADAC-Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gekommen sein. Am frühen Freitagnachmittag war zudem laut Trieb noch unklar, ob in den beteiligten Autos noch weitere Insassen gewesen sind. Zum Sachschaden ist bisher nichts bekannt. Zwei weitere abgestellte Fahrzeuge sind durch den Unfall aber ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. (klijo)