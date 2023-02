Augsburg

vor 16 Min.

Zuschuss für Sommernächte: Sozialfraktion kritisiert die Koalition

Plus Die Augsburger Opposition wirft CSU und besonders den Grünen vor, vor lauter "politischen Scharmützeln" ums Theaterviertel das eigentliche Problem zu übersehen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Sozialfraktion im Augsburger Stadtrat hat am Freitag das Agieren von CSU und Grünen in Sachen Sommernächte kritisiert. Statt sich "politische Scharmützel" übers sogenannte Theaterviertel und die Ausrichtung des Stadtfests zu liefern, wäre es sinnvoller gewesen, wenn die Koalition sich darauf konzentriert hätte, den Königsplatz wieder in die Festzone zu integrieren, so stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dirk Wurm in einer Pressemitteilung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen