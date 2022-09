Zwei Allgäuer benehmen sich in Augsburg daneben

Die Männer waren betrunken. Sie verpassten einem Sicherheitsmitarbeiter mehrere Faustschläge. Auch ein Messer hatten sie dabei.

Dieser Ausflug nach Augsburg wird für zwei Männer aus dem Allgäu in unangenehmer Erinnerung bleiben. Aufgrund ihres Verhaltens haben sie jetzt Ärger mit der Polizei. Es gibt mehrere Anzeigen gegen einen 31-Jährigen und einen 35-Jährigen. Sie waren zum Tatzeitpunkt stark betrunken.

Wie die Polizei mitteilt, verfolgten die Männer am Sonntag gegen 4 Uhr aus bislang unbekannten Grund einen 18-Jährigen. Dabei erkannte der junge Mann ein Messer in der Hand eines Verfolgers. Der 18-Jährige wandte sich im Bereich des Königsplatzes Hilfe suchend an einen augenscheinlichen Sicherheitsmitarbeiter, der sich gerade auf dem Nachhauseweg befand.

Die Polizei stellte ein Einhandmesser sicher

In der Folge gingen die beiden Männer auf den Sicherheitsmitarbeiter los und verpassten ihm mehrere Faustschläge, so die Polizei. Kurz nachdem die Polizei über den Vorfall informiert wurde, wurden die beiden Männer (31 und 35 Jahre alt) im näheren Umfeld festgenommen. Dabei wurde ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Messer zwar für den 18-Jährigen beziehungsweise den Sicherheitsmitarbeiter deutlich sichtbar in der Hand gehalten, jedoch nicht aktiv eingesetzt. Den beiden deutlich alkoholisierten Männern, die aus dem Bereich Kaufbeuren stammen, wurde ein Platzverweis erteilt. Dieser Anordnung folgten die Männer. Mit dem Zug ging es für sie nach Hause.

Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten. Wegen des Führens des Einhandmessers wird zudem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt, teilt die Polizei mit.