Zwei Buben (13 Jahre) werfen Feuerlöscher vom Dach eines Wohnheims

Die Kernfrage dazu wäre: sind die 13 jährigen schon in der Lage zu erkennen, was alles passieren kann, wenn man so einen großen Gegenstand aus einer solchen Höhe wirft?

Vermutlich nicht, sonst hätten sie es nicht getan. Ich glaube kaum, dass sie die Absicht hatten jemanden zu töten.

Und wenn sie es nicht erkennen können, macht es dann Sinn sie zu bestrafen?

Belehren Ja, ich hoffe jemand setzt sich mit den beiden hin und erklärt ihnen genau was da alles passieren kann.

Aber bestrafen finde ich da nicht so sinnvoll.

