Zwei E-Scooter-Fahrer angetrunken unterwegs - Polizei unterbindet Weiterfahrt

Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Gögginger Straße zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Streife gegen 2.15 Uhr eine 19-jährige Frau. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 19-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der Frau. Ebenfalls in der Gögginger Straße war ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer unterwegs. Gegen 3 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (klijo)

