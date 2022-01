Zwei Graffiti-Sprayer in der Augsburger Innenstadt aufgegriffen

Die Polizei konnte zwei 24-Jährige stellen, die Wände in der Stettenstraße besprüht hatten. Einer erhält gleich mehrere Anzeigen.

Der Polizei wurden am Samstag gegen 1 Uhr zwei Graffiti-Sprayer in der Stettenstraße mitgeteilt. Kurz vor Eintreffen der Streife flüchtete das Duo. Aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung und der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten jedoch zwei 24-Jährige im näheren Umkreis antreffen. Bei den Männern wurden laut Polizeibericht mehrere Graffiti-Dosen aufgefunden. Außerdem waren deren Hände deutlich mit Farbe verschmiert, was ebenfalls auf deren Tatbeteiligung hinweist.

Massiver Widerstand gegen Polizeibeamte

Zur weiteren Abklärung mussten die zwei 24-Jährigen zu einer Polizeidienststelle gebracht werden. Ein junger Mann, der mit etwa einem Promille alkoholisiert war, verhielt sich äußerst aggressiv. Bei der notwendigen körperlichen Durchsuchung leistete er massiven Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach. Um zu klären, ob die Männer auch an weiteren derartigen Taten beteiligt waren, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet.

Dabei stellten die Beamten mögliche Beweismittel sicher. Gegen beide 24-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der renitente Mann muss zudem mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. (ziss)