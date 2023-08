Augsburg

vor 47 Min.

Zwei Imbisse und ein Café sind neu in der Augsburger City-Galerie

Plus Zwei Augsburger haben sich in der City-Galerie den Wunsch von der eigenen Gastronomie erfüllt. Auch eine türkische Fast-Food-Kette ist in die Ladenstraße gezogen.

Von Andrea Wenzel

Viele Jahre lang arbeiteten Stephanie Glas und Mehdi Ghaffari in der Augsburger Gastronomie. Ihr Traum war es dabei immer, irgendwann ihre eigenen Chefs zu sein. Mit einem kleinen Café und einem Tex-Mex-Imbis in der City-Galerie haben sie sich diesen Wunsch nun erfüllt. Dass die Zeiten aktuell schwierig sind, sieht Stephanie Glas dabei nicht als Problem - im Gegenteil.

In der City Galerie gibt es einige Imbiss Stände, darunter die türkische Fast-Foof-Kette Cigköftem. Foto: Peter Fastl

Im Chantico, wie der Imbiss heißt, bieten Ghaffari und seine Mitarbeiter Tex-Mex-Küche nach amerikanischem Vorbild an. Alles werde täglich frisch zubereitet, was der Gast nicht kennt, könne er vorab probieren. Außerdem gibt es glutenfreie und vegetarische Tacos oder Burritos, so der Chef. Von der Bestellung bis zur Kasse soll der Kunde nicht länger als zwei Minuten benötigen und kann zugleich die Zubereitung der Speisen in der offenen Küche beobachten. "Bei uns gibt es schnelles und gesundes Essen auf die Hand", fasst Ghaffari, der seit vielen Jahren Erfahrung in der Systemgastronomie hat, sein Konzept zusammen. Parallel zum Laden in der City-Galerie hat er eine Filiale in der Grottenau eröffnet. In naher Zukunft will er Chantico als Franchise-Angebot platzieren.

