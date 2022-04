Zwei Jahre schwarz-grüne Stadtregierung: "Wir streiten viel und intensiv"

Beim Augsburger Klimacamp war die Koalition aus CSU und Grünen zuletzt auch öffentlich unterschiedlicher Meinung. Hinter den Kulissen wird häufig gerungen, in Zukunft womöglich noch mehr.

CSU und Grüne haben am Donnerstag eine Bilanz der ersten zwei Jahre ihrer Koalition gezogen. Das wenig überraschende Ergebnis: Man habe, ungeachtet der Coronakrise, vieles auf den Weg gebracht, vom Klimaschutz über Schulsanierungen und Soziales bis hin zur Wohnbaupolitik. Allerdings gaben die Koalitionäre auch Einblicke ins Innenleben ihres Bündnisses, dessen Kombination im politischen Farbspektrum eher eine Rarität ist. "Wir streiten viel und intensiv", so Grünen-Fraktionsvorsitzender Peter Rauscher. Allerdings sei der Umgang miteinander immer vernünftig und sachorientiert. Beide Partner betonten, dass die Koalition ein Erfolgsmodell sei. Zuletzt hatte sich auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) entsprechend geäußert.

Am Donnerstag zogen die Spitzen von CSU und Grünen eine Bilanz der ersten zwei Jahre ihrer Regierungszeit. Von links: Peter Rauscher, Verena von Mutius-Bartholy (Grüne) und Leo Dietz (CSU). Foto: Michael Kienastl

CSU-Fraktionschef Leo Dietz sagte dennoch, die Diskussionen würden künftig womöglich zunehmen. "Nach der Pandemie, die vieles überlagert hat, beginnt nun wieder das politische Geschäft." Alle Parteien, Koalitionäre wie Opposition, liefen sich wieder warm. "Die Pandemie hat vieles übertüncht." Bei den großen Linien habe man aber wie eh und je eine Richtung, betonten beide Partner. "Wir können uns auch mal fetzen, aber seit zwei Jahren gibt es den roten Faden, das große Ganze im Blick zu haben", so Dietz. Mitunter entstehe der Eindruck, dass ein Koalitionspartner über das Stöckchen springe, das der andere ihm hinhält. "Aber es geht uns in erster Linie um die Stadt", so Dietz. Es gehöre auch dazu, Positionen zu ändern, weil sich Gegebenheiten in der Stadt geändert haben.

Es gibt auch Meinungsverschiedenheiten zwischen CSU und Grünen in Augsburg

Das Thema Klimacamp war zuletzt einer der seltenen Anlässe, bei denen die Koalitionspartner öffentlich auf Distanz zueinander gingen. Ansonsten sind sie demonstrativ um Einigkeit nach außen bemüht. In den vergangenen Monaten war aber durchaus deutlich geworden, dass es im Bündnis gewisse Meinungsverschiedenheiten gibt, und dass auch die Fraktionsspitzen gegenüber ihren Fraktionen und Parteien Entscheidungen erklären müssen.

Die Stellplatzsatzung, die etwa deutlich mehr Platz für Lastenräder vorsieht, wurde noch mal in die Beratungsschleife geschickt, nachdem CSU und Grüne zunächst unterschiedlich abstimmten. Auch die Photovoltaik-Pflicht kam erst im zweiten Anlauf. Und angesichts der geplanten Erweiterung des Lechhauser Gewerbegebiets gerieten die beiden Fraktionen öffentlich in Streit über mögliche weitere Gewerbeflächen, für die es momentan aber gar keinen Interessenten gibt. Womöglich diente die Auseinandersetzung eher dazu, innerhalb der Koalition das jeweilige Gebiet zu markieren.

Auch die eigenen Gefolgsleute der Stadtregierung wollen Erklärungen

Dies sei aber auch kein Problem, so Grünen-Fraktionschefin Verena von Mutius-Bartholy. Es gebe Unterschiede, aber mit denen könne man umgehen. "Wir kommen von zwei Partnern, die nicht klassischerweise zusammen sind. Aber die politische Landschaft zeigt eben auch, dass es keine klassischen Partner mehr gibt", so von Mutius-Bartholy. Weder Schwarz noch Grün verhehlen, manchmal in den eigenen Parteien Überzeugungsarbeit leisten zu müssen für Kompromisse. "Beide Parteien wollen wissen, wie die Dinge ausgetragen werden und wie es zu einem Kompromiss kam", so Rauscher.

Die Grünen stünden noch unter besonderer Beobachtung durch Interessengruppen wie die Aktivisten des Fahrradbegehrens oder das Klimacamp. "Aber wir haben den Auftrag, zu regieren, und nicht den Auftrag, Maximalforderungen umzusetzen", so von Mutius-Bartholy. Dietz sagt, inzwischen sei es wieder einfacher, mit der eigenen Parteibasis den engen Kontakt zu pflegen. In der Pandemie sei das nicht immer einfach gewesen. "Gerade ältere Mitglieder wollen sich persönlich treffen." Inzwischen könne man an der Parteibasis aber mehr erklären, was man tue. "In 90 Prozent trifft das auf Verständnis. 100 Prozent hat man nie", so Dietz.