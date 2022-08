Zwei jüngere Männer randalieren in der Augsburger Innenstadt

Zwei Männer pöbeln in der Augsburger Innenstadt grundlos Passanten an und schreien herum. Die Polizei schreitet ein und fesselt die Männer.

Die Taten ähneln sich, auch wenn es sich um unterschiedliche Personen handelt: Zwei jüngere Männer randalierten am Donnerstag in der Augsburger Innenstadt. Sie pöbelten unter anderem Passanten an. Die Polizei schritt ein.

Wie die Polizei informiert, befand sich ein 27-Jähriger gegen 12.45 Uhr am Willy-Brandt-Platz. Vor der City-Galerie trat er wiederholt aggressiv an fremde Personen heran. Er provozierte ohne ersichtlichen Grund. In einem Fall schlug er einem Passanten das Mobiltelefon aus der Hand, welches dabei zu Bruch ging. Deshalb sollte der Mann einer Personenkontrolle unterzogen werden. Damit war er jedoch nicht einverstanden. Er missachtete alle Anweisungen der Polizeibeamten, heißt es, sperrte sich gegen eine Durchsuchung seiner Person und verhielt sich weiterhin aggressiv. Deswegen wurde der 27-Jährige gefesselt. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

26-Jähriger Mann verhält sich am Königsplatz in Augsburg aggressiv

Ebenfalls am Donnerstag gegen 23.15 Uhr pöbelte ein 26-Jähriger mehrere Passanten am Königsplatz an und schrie herum. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der Mann aggressiv und versuchte, auf umstehende Personen loszugehen. Deshalb wurde der Mann weggezogen, hierbei sperrte er sich massiv.

Da er eine Bierflasche in seiner Hand hielt, wurde er aufgefordert, diese wegzulegen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde ihm die Bierflasche letztlich aus der Hand geschlagen, wobei sie zu Bruch ging. Während des Einsatzes beleidigte der 26-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach.

Als der Mann am Boden gefesselt werden sollte, wehrte er sich weiterhin und verletzte sich dabei am Knie. Zur Versorgung der Schnittwunde wurde der 26-Jährige durch den Rettungsdienst ins Universitätsklinikum gebracht, so die Polizei. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.