Zwei Kilo Amphetamin gehortet: Bewährungsstrafe für 25-Jährigen

Der Lechhauser hatte den Stoff im Darknet gekauft und auf dem Dachboden gelagert. Eines Tages stand die Polizei vor seiner Tür. Warum er noch glimpflich davonkam.

"Haben ist besser als brauchen", lautet die Devise für jene Menschen, die alles bewahren, was sie zu fassen bekommen. Dass man mit Dingen, die man hat, ohne sie zu brauchen, auch mächtig Ärger bekommen kann, musste jetzt ein 25-jähriger Mann aus dem Augsburger Stadtteil Lechhausen erfahren, bei dem rund zwei Kilogramm Amphetamin gefunden wurden. Eine Freiheitsstrafe über 16 Monate wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde zur Bewährung ausgesetzt, eine Geldauflage kam dazu.

Bereits als Lehrbub, so der Angeklagte in seiner Einlassung vor einem Schöffengericht, habe er bei seiner Kochausbildung im Allgäu Erfahrungen mit Drogen gemacht. Vor allem Amphetamin war sein Stoff, dreimal schon war der Lechhauser wegen Betäubungsmittel-Missbrauchs verurteilt worden, hatte seinen Führerschein verloren. Irgendwann sei ihm klar geworden, dass das nicht sein Weg sei, so der Angeklagte, und er habe ein Leben in Abstinenz führen wollen. Weitestgehend habe das auch geklappt, bis der März 2023 kam.

Da standen plötzlich Spezial-Einsatzkräfte der Polizei aus Dachau vor der Tür, eine Durchsuchung war angesagt. Und: Die Polizisten wurden fündig und dies reichlich. Auf dem Dachboden und in einem Kinderzimmer entdeckten die Beamten insgesamt 19 Vakuumpackungen mit weißer Amphetaminpaste, fast zwei Kilogramm. Ja, räumte der Angeklagte vor Gericht ein, er habe den Stoff vor mehr als einem Jahr gekauft. Aus dem Darknet habe er einen Kontakt, von wo er die Drogen bestellt habe. Zwischen sechs und acht Euro pro Gramm habe er bezahlt, in der Summe also rund 10.000 Euro. Als er den Stoff in Augsburg hatte, habe er seine frühere Sucht nach der Droge bereits kaum noch verspürt. Also sei das Amphetamin auf den Dachboden gewandert.

Einen Teil der Drogen wollte er gewinnbringend weiterverkaufen

Der Angeklagte räumte ein, ursprünglich sei der Plan gewesen, die Droge zum Teil selbst zu konsumieren, zum Teil gewinnbringend zu verkaufen. Dazu sei es aber kaum noch gekommen. Anderswo liefen derweil Ermittlungen der Polizei in der Drogenszene weiter. Dabei wurde auch das Mobiltelefon eines ehemaligen Geschäftspartners des Angeklagten ausgelesen, wo sich ein Gesprächsverlauf mit dem 25-Jährigen fand. Und dann kam es zu jener Durchsuchung am 16. März, wo das Amphetamin beschlagnahmt wurde. Ohne Umschweife ging es für den 25-Jährigen ins Gefängnis, fünf Monate dauerte seine Untersuchungshaft, bis der Mann kurz vor der Gerichtsverhandlung wieder freikam.

Diese Angaben passten mit dem zusammen, was Gutachterin Barbara Giggenbach, Fachärztin für Psychiatrie, feststellte. Sogenannte Eingangsmerkmale für eine durch Drogen eingeschränkte Schuldfähigkeit erkannte sie ebenso nicht wie die Erfordernis, den Angeklagten in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Staatsanwalt Stefan Hauke sah in seinem Plädoyer vor allem die große Menge an verbotenen Drogen, die gefunden wurde. Deswegen plädierte er in Anbetracht des Geständnisses für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Verteidiger Marco Müller relativierte, dass das Amphetamin im getrockneten Zustand – wie man es zum Schnupfen braucht - nur noch etwa 880 Gramm gewogen habe, und es aufgrund seines laut Gutachten sehr geringen Wirkstoffgehaltes ein „rechter Dreck“ gewesen sei. Ein Jahr und zwei Monate, mehr Strafe brauche es dafür nicht.

Einig waren sich Verteidiger Müller, Staatsanwalt Hauke und zuletzt auch das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Marlies Dorn, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden könne, vor allem auch angesichts der Tatsache, dass der Angeklagte schon fünf Monate im Untersuchungsgefängnis hatte verbringen müssen. Richterin Dorn anerkannte zudem das erfolgreiche Bemühen des Angeklagten, in den vier Wochen nach seiner Haftentlassung wieder einen Arbeitsvertrag vorweisen zu können. Eine Geldauflage von 1200 Euro in Raten als Bewährungsauflage zu der 16-Monate-Freiheitsstrafe solle den 25-Jährigen noch ein Jahr lang an seine Straftat erinnern. Zudem muss er dem Gericht mit regelmäßigen Urintests nachweisen, weiterhin drogenfrei zu leben. Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig.