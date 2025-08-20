Zwei Kinder werden bei Unfall leicht verletzt

Zwei Kinder sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Firnhaberau verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 63-Jährige an einer Einmündung in der Gersthofer Straße abbiegen und bremste dazu bis zum Stillstand ab. Ein 35-Jähriger bemerkte dies, nach derzeitigen Erkenntnissen, zu spät und kollidierte mit dem Auto der 63-Jährigen. Zwei Kinder, die mit im Auto des 35-Jährigen waren, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 35-Jährigen. (gau)

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86169 Firnhaberau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis