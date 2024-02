Zwei kleinere Lokale stehen vor dem Start in Augsburgs Innenstadt

In der Maximilianstraße hat vor einiger Zeit ein ambitioniertes Restaurant aufgehört, nun kommt stattdessen ein Imbiss. Auch am Perlachberg passiert etwas.

Die Gastronomie in Augsburg bleibt in Bewegung: Zwei kleinere Lokale in der Innenstadt stehen vor der Eröffnung. Eines liegt in der Maximilianstraße, das andere am Perlachberg. In der Maximiianstraße machte ein Restaurant Platz, das mit hohen Erwartungen gestartet war.

Sante hieß das Restaurant, das vor allem Fischgerichte im Angebot hatte. Es schloss jedoch vor einigen Monaten. Anfangs war von einem Wasserschaden im Gebäude die Rede. Der Betrieb wurde jedoch nicht mehr fortgesetzt. Nun gibt es einen Neuanfang. "Momo's Gemüsekebab" steht es auf einem Schild, das am Laden angebracht ist.

Mui Mui heißt das Lokal, das am Perlachberg eröffnet. Foto: Michael Hörmann

Ein Schriftzug hängt ebenfalls über einem Gebäude am Perlachberg. Es liegt unweit vom Juwelierladen Eidel. "Mui Mui" heißt das Lokal. An diesem Standort hatte es in den zurückliegenden Jahren mehrfach einen Wechsel gegeben. Zuletzt saß ein türkischer Imbiss in den Räumen. Vertraut ist der Standort wegen früherer Restaurants, die ihn genutzt hatte. Die Nudelmanufaktur saß darin. Als gute Adresse am Perlachberg gilt das Restaurant Perlacht Acht.

