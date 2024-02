Zwei Ladendiebe und ein Passant legen sich mit Polizisten an

Ein Streit mit der Polizei entbrennt in einem Drogeriemarkt in Augsburg. Eine unbeteiligte Person mischt sich ein und attackiert die Beamten.

Ein Ladendiebstahl mit Folgen: Am Montag gegen 16.00 Uhr ist es nach einem Ladendiebstahl in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer leisteten dabei Widerstand, teilt die Polizei mit.

Zwei Ladendiebe (21 und 23 Jahre alt) entwendeten in einem Drogeriemarkt Parfüm im Wert von über 100 Euro. Die Beamten trafen zunächst den 23-Jährigen an. Bei einer Fahndung wurde zudem der 21-jährige Dieb angetroffen. Bei Klärung des Sachverhaltes mit dem 21-Jährigen zeigte sich dieser unkooperativ. Während der Durchsuchung griff der Mann die Beamten an. Ein Beamter wurde laut Polizei leicht verletzt.

Polizei stellt Platzverweis für 24-Jährigen aus

Ein unbeteiligter 24-jähriger Passant störte den polizeilichen Einsatz. Er kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Ihm wurde daher ein Platzverweis erteilt. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und griff die Beamten ebenfalls an. Hierbei wurde ein weiterer Beamter leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Ladendiebe wegen Diebstahls. Außerdem wird gegen den 21-Jährigen und den 24-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (möh)

