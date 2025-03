Zwei Ladendiebinnen im Drogeriemarkt erwischt

Ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts in der Hochzoller Straße beobachtete am Montag, gegen 19.45 Uhr, wie zwei Frauen, Waren im mittleren zweistelligem Bereich in ihre Handtaschen steckten und diese nicht an der Kasse bezahlten. Der Mitarbeiter stoppte die 42- und 29-jährige Frau und verständigte die Polizei. Die Polizeistreife veranlasste eine erkennungsdienstliche Behandlung bei den Frauen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die beiden Frauen. (ziss)

