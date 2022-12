Zwei Mädchen werden auf Diebestour in der Innenstadt ertappt

Polizeibeamte durchsuchen die Rucksäcke der beiden Jugendlichen in Augsburg. Dort werden sie nicht nur bei gestohlener Kleidung fündig.

Zwei Mädchen hatten es bei einer Diebestour in der Augsburger Innenstadt offenbar nicht nur auf Kleider abgesehen. Laut Polizeibericht wurden die beiden Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren am Mittwoch in der Annastraße in einem Bekleidungsgeschäft von einer Mitarbeiterin beim Diebstahl von Kleidung beobachtet.

Polizeibeamte fanden in den Rucksäcken der Mädchen noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften. Aktuell werden die weiteren geschädigten Geschäfte ermittelt. Der entstandene finanzielle Diebstahlsschaden dürfte in einem niedrigen dreistelligen Bereich liegen. Die zwei Minderjährigen wurden durch ihre Erziehungsberechtigten von der Dienststelle abgeholt, so die Polizei. (eva)