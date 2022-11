Zwei Männer bedrohen Autofahrer in Augsburg mit einem Messer

Sie wollten, dass der 30-Jährige aus dem Wagen steigt. Er tat es nicht.

Am Donnerstag kam es gegen 19.15 Uhr zu einem versuchten Raub in der Branderstraße Ecke Schöpplerstraße. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Pkw (schwarzer Toyota Yaris) unterwegs, als er an der oben genannten Örtlichkeit durch zwei bislang unbekannte Personen angehalten wurde, teilt die Polizei mit.

Unter Vorhalten eines Messers forderten die Täter den 30-Jährigen auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Da der 30-Jährige dem nicht nachkam, flohen die zwei jungen Männer vom Tatort. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben. Erster Täter: männlich, 1,60 Meter groß, 20 Jahre alt, er war dunkelhäutig und hat dunkle Haare. Er trug eine schwarze Cap, schwarze Daunenjacke, weißen Pullover und eine weiße Hose. Zweiter Täter: männlich, ebenfalls 1,60 Meter groß, 20 Jahre alt, er war ebenfalls dunkelhäutig und hatte zurückgekämmte Haare. Er trug eine schwarze Stoffjacke und eine schwarze Stoffhose. (möh)